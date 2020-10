Ormai da qualche anno si parla di una presunta relazione tra Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta. Voci non confermate per molto tempo, ma adesso i due sembrano non volersi nascondere più. Prima una cena romantica guardandosi negli occhi, poi una passeggiata tenendosi per mano, quasi abbracciati. La popolare nuotatrice e il suo coach sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Le foto, disponibili nel numero in edicola dal 7 ottobre, sono state scattate a Roma e ritraggono Pellegrini e Giunta in teneri atteggiamenti reciproci.

I due hanno cenato in un ristorante stellato della Capitale, “Il Pagliaccio”, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. Dopo una passeggiata, sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti. Secondo alcune indiscrezioni la loro relazione sarebbe nata già nel 2017, quando il rapporto tra l’atleta olimpica e il coach avrebbe causato anche la fine della storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini (cugino di Giunta), oggi felice accanto a Giorgia Palmas, che da qualche giorno gli ha dato la gioia di diventare padre, con la nascita della piccola Mia.

Leggi anche: 1. Federica Pellegrini è incinta? La foto su Instagram insinua il dubbio / 2. Federica Pellegrini: “Fare l’amore è fondamentale in un rapporto di coppia” / 3. L’estate rovente di Federica Pellegrini: la campionessa ha un fisico imbattibile | FOTO

Potrebbero interessarti Le prime foto di Chiara Ferragni col pancione Federico Fashion Style festeggia il compleanno in un locale, l’accusa: “Non rispettate regole anti-Covid” Giulia De Lellis: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l’acne sembra fallire”