Federica Pellegrini è incinta? La foto su Instagram insinua il dubbio

Federica Pellegrini è incinta? La foto social insinua il dubbio

Federica Pellegrini è incinta? La campionessa di nuoto ha pubblicato una fotografia enigmatica sui social che ha immediatamente insospettito i fan. La Pellegrini ha pubblicato una fotografia della sua pancia su Instagram, a corredo dell’immagine una citazione di Jovanotti della canzone “L’ombelico del mondo”: “centro nevralgico del nuovo mondo”.

I fan sono andati in visibilio per la possibilità che la campionessa sia in dolce attesa: del resto non è certo una novità che la Pellegrini volesse diventare mamma. Fidanzata con Mario Giunta, la Pellegrini – se dovesse confermare la gravidanza – dovrebbe rivedere i piani per la prossima estate: ciò significherebbe niente più Tokyo 2021? Dovrà rinunciare alle Olimpiadi?

