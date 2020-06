La risposta di Bianca Guaccero a Michelle Hunziker dopo le voci sulla gravidanza

Dopo il gossip che la voleva incinta e la smentita in diretta su Striscia, è arrivata anche la risposta di Bianca Guaccero a Michelle Hunziker. “Basta con queste esclusive! A proposito ci tengo a precisare che la notizia di Michelle Hunziker incinta non l’ho data io, l’ha detto lui, io non c’entro niente un bacio a Michelle”, ha detto Bianca Guaccero rivolgendosi a Michelle Hunziker e passando la responsabilità delle frasi a l’ex Grande Fratello Jonathan.

Proprio durante la trasmissione Detto Fatto era venuto fuori il gossip, rivelato dallo stesso Jonathan: “Io non faccio mai queste cose in tv – aveva detto -, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito, ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

In una puntata di Striscia la Notizia Michelle Hunziker aveva smentito l’indiscrezione. “Hai un segreto da nascondere”, le aveva chiesto Gerry Scotti e la presentatrice aveva risposto: “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”. Guaccero ha quindi preso posizione sull’argomento e Jonathan le ha risposto in diretta: “Io ho ricevuto una soffiata anonima di qualcuno di molto autorevole che ha detto che potrebbe essere incinta. Io ho detto che poteva non essere confermato e Michelle Hunziker ha smentito”, poi ha precisato scherzoso: “Tutto quello che accade a Detto Fatto avviene sotto la supervisione l’autorevolezza di Bianca Guaccero che è la padrona di casa”. Pronta l’ironica Guaccero ha risposto: “Ma quando mai”.

Leggi anche: 1. Michelle Hunziker: “Striscia la Notizia? Una benedizione. Il caso Botteri? Indegna gazzarra su un falso” / 2. Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker: “Per fortuna non dobbiamo fare la pace perché non abbiamo mai litigato” / 3. Striscia la Notizia, Michelle Hunziker confessa: “Sono stata malissimo due giorni, massacrata con la mia famiglia”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni in piazza per George Floyd, l’ira di Chef Rubio: “Non sa un ca**o” La “vendetta” di Chiara Ferragni su Fedez: “Jennifer Aniston mi segue su Instagram” | VIDEO La dedica di Belen dopo la rottura con Stefano: “Per i coraggiosi e i sinceri”