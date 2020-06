Giulia De Lellis su Instagram: frecciatina all’ex fidanzato Irama? Andrea Damante commenta

Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Irama?

La coppia Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata al centro del gossip di questa quarantena. I due sono ufficialmente tornati insieme dopo una separazione di qualche anno. A confermare il ritorno di fiamma è stata l’influencer romana, che su Instagram ha documentato giorno per giorno le sue giornate con Damante rispondendo anche alle domande delle fan curiose di sapere qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono appena rientrati da una breve vacanza in barca all’isola di Ponza.

Visualizza questo post su Instagram Mediterranean 🐚💙 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:20 PDT

In una delle foto pubblicate sui social la De Lellis ha scelto la didascalia “Mediterranean” dando il via a un nuovo gossip. I fan dell’influencer hanno subito collegato la didascalia alla canzone di Irama, vincitore di Amici Speciali nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis. La hit del cantante si intitola proprio “Mediterranea”. E – come fa notare Novella2000 – ad accendere ancor di più la curiosità dei follower più accaniti ci ha pensato proprio Andrea Damante che ha commentato lo scatto con l’emoji dei pop corn.

Leggi anche: 1. Giulia De Lellis: il suo libro era fuffa e lei è ricascata in una storia tossica / 2. Ecco perché Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati / 3. Andrea Iannone rompe il silenzio sulla rottura con Giulia De Lellis (e le lancia una frecciatina su Instagram)/ 4. Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti delicati”

