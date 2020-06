Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano?

Andrea Damante e Giulia De Lellis finiscono nuovamente al centro delle notizie di gossip. Secondo una clamorosa indiscrezione riportata dal settimanale Chi, i due, da poco tornati insieme, sarebbero pronti a fare il grande passo, vale a dire quello del matrimonio. Il rapporto tra De Lellis e Damante è stato tormentato sin dall’inizio: dopo una prima rottura e una serie di alti e bassi, la ragazza ha avuto altre relazioni con Irama e Andrea Iannone.

Dopo la fine della storia con il bel motociclista, c’è stato il ritorno di fiamma con Andrea Damante. I due hanno cercato inizialmente di nascondere il loro riavvicinamento, ma poi sono usciti allo scoperto, anche sui social. Nelle ultime settimane le voci su un loro possibile matrimonio si sono fatte via via più insistenti.

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “Si fa sul serio. I Damellis sono tornati più innamorati! Chi ha scovato la coppia nella prima uscita dopo il lockdown dettato dall’emergenza COVID-19. Un’uscita che, però, non passa inosservata perché la coppia, dopo aver trascorso il lungo periodo di quarantena a casa di lei, a Pomezia, adesso ha scelto di convivere a Milano, a casa di Damante”.

E ancora: “Questa convivenza presto potrebbe allargare i loro orizzonti: i due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani, e ora il loro sogno si chiama nozze. Andrea non ha regalato l’anello alla compagna, ma le ha chiesto la mano! E gli amici dicono che lei gli abbia risposto:”Si, lo voglio!”. Insomma secondo il noto settimanale, Damante avrebbe già fatto alla sua Giulia la proposta di matrimonio. La coppia confermerà questa clamorosa indiscrezione di gossip? Non ci resta che attendere.

