Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti delicati”

C’è aria di tempesta tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Le voci su una possibile, anzi imminente, rottura tra i due si susseguono da tempo, ma adesso sembra essere arrivata la conferma ufficiale. Adesso sembra essere arrivata la conferma ufficiale. L’influencer in questi difficili giorni per tutto il Paese ha raggiunto la propria famiglia a Pomezia e ha fatto una diretta su Instagram parlando un po’ del più e del meno con i suoi follower.

Una chiacchierata durante la quale non sono mancati riferimenti e domande sulla sua vita privata, nonostante l’attenzione di tutti gli italiani sia al momento giustamente rivolta a ben altre questioni. A tal proposito, Giulia De Lellis ha risposto: “Per quanto riguarda Andre (Iannone, ndr), perché qui vedo che vi interessa in particolar modo, ragazzi, se sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento, non ho voglia di parlarne, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti ma soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. A buon intenditor poche parole”, ha spiegato la ragazza.

“Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, insomma, dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che comunque essendo un personaggio pubblico, perché è così che qualcuno mi definisce, io debba dare delle spiegazioni. In realtà si ma in realtà proprio non tanto, ripeto a buon intenditore poche parole, senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati, anche perché è un momento in cui non mi sembra carino parlare di certe cose. Possiamo andare oltre adesso che ho dato tutte le spiegazioni del caso?”, ha concluso l’influencer parlando su Instagram.

Parole che insomma non lascerebbero molto spazio all’interpretazione e che confermerebbero le voci di una rottura tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Come se non bastasse, ad alimentare il gossip ci sono anche indiscrezioni che parlerebbero di un riavvicinamento tra Giulia e Andrea Damante, anche lui tornato single da poco.

