Andrea Iannone su Giulia De Lellis: “Ecco perché non la chiamo amore”

Una delle relazioni più seguite sui social e dagli appassionati di gossip è sicuramente quella tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Il loro amore sembra crescere ogni giorno di più, nonostante i tanti impegni soprattutto di lei, in queste settimane impegnata nella promozione del suo libro Le corna stanno bene su tutto, che ha registrato un vero e proprio successo di vendite.

Adesso l’influencer ha deciso di concedersi qualche giorno di pausa, da trascorrere ovviamente insieme al bel Andrea. Il motociclista in questo periodo è impegnato in due Gran Premi piuttosto lontani, uno in Thailandia e il prossimo in Giappone, per cui Giulia De Lellis ha deciso di partire con lui, e farsi così una piacevole vacanza asiatica.

Iannone in questi giorni ha rivelato un curioso dettaglio ai propri fan riguardo la storia d’amore con Giulia. A differenze di molte coppie, i due non si chiamano ‘amore’ o con altri nomignoli romantici. Il motociclista infatti preferisce chiamarla Giulia, perché ha sempre sognato avere una ragazza con questo nome.

“Io di solito la chiamo Giulia, ma lei vorrebbe essere chiamata ‘amore‘ perché secondo lei è qualcosa di più importante. Per me non è così” – ha raccontato Andrea Iannone – “Ho sempre desiderato di avere una ragazza di nome Giulia e io la chiamo per nome, anche se lei si sente un po’ sminuita. Invece ‘amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la r moscia (e quindi non lo dico come tutti), e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo”.

