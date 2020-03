Il pilota conferma la rottura con l’influencer su Instagram

Il pilota di Moto Gp Andrea Iannone e l’influencer romana Giulia De Lellis si sono lasciati. E’ ufficiale. La conferma della rottura è arrivata da parte di entrambi dai rispettivi profili Instagram.

Giulia De Lellis aveva rotto il silenzio sui social rispondendo alle insistenti domande dei follower: “Se sono tre settimane che sono sola e non ne parlo a buon intenditore poche parole. Vi faccio intelligenti nel capire la situazione”.

Adesso anche Andrea Iannone conferma la fine della storia d’amore con l’influencer, in una diretta con Max Biaggi ha affrontato l’argomento e, in un modo non troppo elegante, le ha lanciato una frecciatina: “Ragazzi, Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Comunque non so dove sia”.

Leggi anche: 1. Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King) / 2. Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti delicati”/ 3. Andrea Iannone: “Non chiamo Giulia De Lellis amore, ecco perché”

Potrebbero interessarti Caterina Balivo confessa: “Non dormo con mio marito da 10 giorni” Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti delicati” Aurora Ramazzotti si racconta: “Ecco cosa voglio fare da grande”