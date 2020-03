Ecco perché Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati

Ormai si sa Giulia De Lellis e Andrea Iannone non stanno più insieme. Dopo una relazione lunga un anno la coppia è scoppiata. I due non hanno mai commentato la cosa anzi, un lunghissimo silenzio ha avvolto nel mistero i motivi che hanno portato l’influencer di moda e il bel pilota di Motogp a lasciarsi. Ma a rompere il silenzio è il settimanale Oggi secondo il quale i problemi tra i due sarebbero nati dopo che il pilota è risultato positivo al test antidoping. Una situazione che ha sconvolto il centauro. Ma pare che la De Lellis non gli abbia dato il supporto necessario, riportano fonti vicine ai due, e per questo tra i due sarebbe finita.

Giulia De Lellis, 24 anni, e Andrea Iannone, 30, si sono lasciati dopo neanche un anno di relazione. Sembrava andare a gonfie vele: lei, dalla scorsa estate, si era addirittura trasferita nella villa a Lugano di lui. Ma tutto un tratto la favola è finita lasciando i fan a bocca asciutta e soprattutto senza spiegazioni. Ma oggi finalmente arriva una risposta: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non avrebbe dato ad Andrea il supporto che lo sportivo cercava. Si legge nel noto settimanale che “tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo. Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione“.

E la conferma di Andrea Iannone non tarda ad arrivare. In un recente post sul suo profilo Instagram il pilota infatti scrive: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”. Insomma, chi vuole intendere intenda. Ma intanto Giulia è tornata a Pomezia, per essere più vicina alla sua famiglia. Ma voci indiscrete ricordano che a Pomezia vive anche l’ex fidanzato, il dj Andrea Damante con cui – pare – Giulia stia passando insieme la quarantena.

