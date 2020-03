Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Tutti gli indizi

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? È questa l’ultima ossessione social. I due hanno terminato bruscamente la loro storia d’amore, lei ha persino scritto un libro sul tradimento di lui e sembrava aver voltato pagina con Andrea Iannone. Adesso, però, dopo accurate indagini da parte dei follower, pare che tra la De Lellis e Iannone sia tutto finito e, cosa ancor più importante, pare che il Coronavirus abbia fatto riscoppiare l’amore con Damante.

Tralasciando il Covid-19, sia Giulia De Lellis che Andrea Damante non hanno né confermato né smentito un presunto ritorno di fiamma, ma ai fan non sfugge niente, sempre a caccia d’indizi. Ricostruiamo questo puzzle:

1. Damante saluta la De Lellis in una diretta Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, impegnato in una diretta social con Tommaso Zorzi, ha deciso di salutare Giulia De Lellis e lei, qualche giorno dopo, forse punzecchiata dai follower, ha ricambiato mandando un “bacione” ad Andrea, spiegando di trovarlo sicuramente un uomo bellissimo e di aver mantenuto buoni rapporti con lui. Uno scambio di complimenti e parvenze che arriva in concomitanza con la presunta rottura con Iannone.

2. Giulia De Lellis, credendo di depistare i follower, ha persino provato a telefonare Damante in diretta Instagram. Nonostante l’ex tronista non abbia risposto, era evidente l’emozione e l’imbarazzo della De Lellis. Se il suo tentativo era quello di smentire qualsiasi coinvolgimento emotivo, allora ha miseramente fallito.

3. Ed è allora che si è attivata l’indagine dei fan. Giulia De Lellis sembra aver indossato una felpa rossa che Damante ha sfoggiato poco tempo prima in qualche fotografia sui social. La De Lellis, dopo aver mostrato quella felpa, ha poi cancellato le tracce della foto. Subito puntato il dito su una possibile quarantena trascorsa insieme.

4. Qualche tempo fa, Giulia De Lellis ha scritto: “Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile… Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi.” Che si riferisse ad Andrea Damante?

5. La famiglia qualche volta torna utile. Giuseppe De Lellis, fratello dell’influencer, ha pubblicato e poi rapidamente rimosso una foto in cui si nota una siepe alle sue spalle. Niente di allarmante, penserete. E invece è qui che vi sbagliate, perché quella stessa siepe compare alle spalle di Damante in uno dei suoi video in diretta. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, certo, ma quante coincidenze dovremmo dare per buone a questo punto?

Intanto, né Giulia De Lellis né Andrea Damante hanno dato il loro verdetto. Quale sarà la verità?

