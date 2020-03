Giulia De Lellis risponde alla frecciatina velenosa di Andrea Iannone (e rispunta l’ex Damante)

Giulia De Lellis, le frecciatine a Iannone e i baci a Damante

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati. Entrambi lo hanno comunicato ai fan su Instagram, lei rispondendo alle domande insistenti delle sue follower e lui lanciando una frecciatina in una Stories con Max Biaggi. Ma il colpo di scena arriva soltanto adesso, tra i due riappare l’ex fidanzato storico della influencer: Andrea Damante.

Giulia De Lellis per rispondere ai fan sulla fine della relazione con Iannone ha detto: “Se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione”. E il pilota di MotoGp ha replicato con una frecciatina velenosa: “Non lo so dov’è Giulia, starà scrivendo un altro libro”.

La De Lellis ha deciso di replicare al suo ex Iannone e durante una diretta Instagram ha lanciato la stoccata: “In questo momento no… non sto scrivendo un altro libro, Andre”. E non solo. Andrea Damante, a cui Giulia De Lellis ha dedicato un libro sulle corna, ha iniziato a mandare baci social alla sua ex. Ora Giulia De Lellis contraccambia e durante la diretta Instagram ha detto, in risposta alle domande dei follower: “E’ un bellissimo uomo, mando un bacio grande anche al Dama. Siamo in buonissima, state tranquilli”.

