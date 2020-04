Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo le foto con Andrea Damante: la replica Instagram

Giulia De Lellis sotto accusa per le foto con Andrea Damante

Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo la pubblicazione delle foto con Andrea Damante sul settimanale Chi. Negli scatti l’influencer romana e il suo ex storico sono di nuovo insieme dopo la recente rottura di lei con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Quelle immagini testimonierebbero il ritorno dell’amore tra i due dopo una separazione di quasi due anni.

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante era finita per via dei tradimenti di lui, che la stessa Giulia ha raccontato in alcune interviste e in un libro best seller “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.

Tra i fan, però, c’è chi sostiene che il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia stata solo una trovata pubblicitaria. Questa accusa ha profondamente infastidito l’influencer di Pomezia che su Instagram ha risposto: “Io non faccio parte di quelli che si vendono! Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce**o, e dai!”.

Andrea Damante non ha ancora commentato le foto che lo ritraggono di nuovo insieme alla fashion blogger romana. In una delle ultime interviste rilasciate a Verissimo, parlando di Giulia De Lellis aveva detto: “Nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima. Una storia molto forte, una storia incredibile, la gente si è affezionata tanto a noi perché tra noi c’era tanto e questo arrivava alla gente. Non sono più innamorato di lei, non è più il caso, però è sicuramente ad oggi la donna più importante della mia vita”.

