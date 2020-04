Giulia De Lellis racconta i tradimenti di Damante

Giulia De Lellis è tornata insieme ad Andrea Damante, l’ex che aveva lasciato per i tradimenti e al quale aveva dedicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”. La notizia del ritorno di fiamma ha lasciato sorprese le fan dell’influencer romana e sono state moltissime le domande che le hanno rivolto sui social. Domande a cui Giulia De Lellis ha deciso di rispondere con tutta sincerità.

L’influencer si è così lasciata andare a una serie di confidenze notturne su Instagram. “Quando ci racconterai quello che sta succedendo nella tua vita sentimentale?”, le ha chiesto un utente nelle domande delle stories. “So che siete sempre molto curiosi della mia vita sentimentale e mi piace condividerla con voi. Prima, però, vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”, ha risposto Giulia De Lellis.

Poi le domande si sono fatte sempre più precise: “Come fai a fidarti di chi, in passato, ti ha ferita?”, le ha chiesto un fan. “Perdonando, se ne vale la pena ovviamente perché tutti possono sbagliare”, ha risposto lei. “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. Poi Giulia De Lellis ha aggiunto: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti”.

“Credi nell’amore della vita?”, le hanno domandato ancora. “Una delle persone più importanti della mia vita mi disse: non c’è l’uomo della tua vita perché solo la vita stessa te lo dimostrerà, magari tra 15, 20 anni. Dopo tutto quel tempo, allora sì che potrai dire è l’uomo della mia vita”, ha risposto Giulia.

