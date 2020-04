Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: le prime foto

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme

E’ tornato l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, stando alle loro storie Instagram, sono tornati insieme e – in queste settimane di quarantena – stanno trascorrendo il tempo insieme. Nella stessa casa. Dopo le prime fugaci immagini e gli indizi sui social, finalmente i due sono usciti allo scoperto sul balcone dove hanno postato i video su Instagram.

Il balcone dell’appartamento romano, il nido d’amore dei due ex che dopo “peste e corna” si sono definitivamente ritrovati, è la location perfetta per il training quotidiano. Esercizi per lui e per lei rigorosamente postati sui rispettivi profili social. Poi durante una sessione di squat i due si immortalano insieme.

Un ritorno di fiamma quindi. E pensare che Giulia De Lellis aveva scritto un libro dedicato proprio al suo ex dal titolo chiaro: “Le corna stanno bene su tutto” in cui aveva raccontato di essere stata tradita. Lui aveva fatto mea culpa andando anche in tv a confessare le sue scappatelle. Poi è arrivato Andrea Iannone e Giulia aveva letteralmente perso la testa. Ma con il pilota non è durata molto a lungo. Poi sia Andrea sia Giulia parevano aver intrapreso un periodo da single fino all’inizio della pandemia e alla quarantena passata sotto lo stesso tetto.

