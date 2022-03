Nonostante le smentite dei diretti interessati, continuano a fioccare i gossip intorno ad una presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una notizia giunta circa una settimana fa come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia, e persino la smentita dell’ex capitano della Roma, che ha parlato di fake news, non è bastata a placare i retroscena. I giornali scandalistici si sono mobilitati, in particolare con nuovi scoop (o presunti tali) che riguardano Noemi, la ragazza che secondo alcune indiscrezioni sarebbe la nuova fiamma del Pupone.

“Noemi si è rinchiusa tra i suoi affetti più cari, raccontando di aver ricevuto minacce sui social e non solo. Ilary invece ha usato il web mostrandosi a cena con la sua famiglia e riprendendo alla fine il marito, ma senza aggiungere altro”, leggiamo sul settimanale Chi. “Un altro segnale di burrasca è stato lo stop definitivo alle riprese della serie televisiva che la coppia doveva realizzare in stile The Ferragnez”, aggiunge il rotocalco diretto da Alfonso Signorini.

In effetti si era molto parlato di questa sitcom su Casa Totti, e lo stop non può non destare sospetti. “Di sicuro le ragioni della rottura, se rottura ci sarà, sono più profonde: lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo “campo” nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera”, scrive invece Oggi.

Gossip / “Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa da tempo: ora lui si trasferisce” Gossip / Totti-Blasi, la verità dietro la presunta crisi: “Francesco sempre più insofferente” Gossip / Francesco Totti scherza dopo la cena con Ilary Blasi: “Ci baciamo da vent’anni. Adesso dice che le piacciono le donne” Gossip / Totti: “Basta fake news, ci sono i bambini di mezzo”

“Pure il distacco dalla Roma sarebbe stata occasione di litigio: l’ex fuoriclasse l’avrebbe voluto più morbido (e sono in molti a scommettere che un Totti “deblasizzato” tornerà in società). E anche se viene segnalato un tentativo di ricucire, per qualcuno siamo già alla fase delle carte bollate e degli studi legali. Fosse vero, ci sarà una battaglia: non sui figli, che entrambi amano troppo per coinvolgerli in una faida giudiziaria, ma sui soldi – prosegue il settimanale diretto da Carlo Verdelli -. C’è da districare e dividere un patrimonio enorme e complesso, perché la Blasi non ha mai voluto sparire dentro o dietro Totti, rivendicando sempre un’autonomia molto estesa, anche economica”. Sarà davvero così? Segue dibattito.

Leggi anche: Totti, Ilary e Noemi, parla l’amico che li ha presentati: “Vi dico come stanno le cose”