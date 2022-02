“Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa da tempo: ora lui si trasferisce”

Nonostante le smentite dei diretti interessati, continua a tenere banco la presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie vip più amate. Dopo 17 anni di matrimonio, si sono susseguite le voci di una crisi tra i due, causata – secondo alcune indiscrezioni – da un flirt con un personaggio dello spettacolo avuto dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Anche l’ex calciatore della Roma avrebbe una nuova fiamma, tale Noemi. Il Pupone però nei giorni scorsi ha smentito il tutto parlando di fake news.

Vi diamo conto di una nuova indiscrezione, pubblicata dal settimanale di gossip Di Più, al quale una fonte molto vicina alla coppia ha raccontato: “Totti e Ilary sono separati in casa”. Una vera e propria bomba che confermerebbe un altro scoop, quello di Repubblica, secondo il quale l’ex calciatore starebbe per lasciare la mega villa all’Eur per trasferirsi invece a Casal Palocco, riavvicinandosi a mamma Fiorella. “Per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa. Infatti, è iniziata già l’estate scorsa e negli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Sono da tempo separati in casa, i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”, scrive ancora Di Più. Sarà davvero così?

Da segnalare un altro dettaglio che non è sfuggito ai fan e che però va in direzione opposta. Sabato Totti è stato tra gli ospiti di C’è posta per te, la popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ebbene, Ilary ha pubblicato su Instagram una Story mentre guardava la puntata in tv. Al suo fianco si vedono dei piedi, probabilmente quelli del marito. A dimostrare che stavano seguendo insieme il programma. Piccola curiosità: l’ex capitano della Roma si trovava in studio per fare una sorpresa ai genitore della giovane Noemi, tifosi della Roma. Solo un caso di omonimia con la presunta nuova fiamma di Totti, visto che C’è posta per te è stato registrato mesi fa: per questo Maria De Filippi non ha fatto alcun riferimento al gossip del momento.

