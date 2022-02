Nonostante la mezza smentita di ieri sera da parte di Totti, i rumors sulla rottura tra lui e Ilary Blasi vanno avanti. Le voci sulla crisi, il pettegolezzo che avrebbe voluto l’ex capitano della Roma già vicino ad un’altra donna, Noemi Bocchi, poi la smentita da parte del Pupone che chiede “Basta con le fake news” alle testate che ne scrivono. Oggi a parlare è l’ex marito di Noemi Bocchi, la donna della quale Totti sarebbe già “innamorato”, che sulle pagine del Messaggero ha fornito altri dettagli.

A Mario Caucci viene chiesta la reazione alla notizia che la sua ex moglie Noemi Bocchi sarebbe la causa della possibile fine del matrimonio di Francesco Totti con Ilary Blasi. “A dire il vero, se vogliamo essere precisi, per la legge, è ancora mia moglie, non siamo separati legalmente. Mi hanno chiamato in tanti stamattina e sono sgomento. Ma non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”, dice Caucci che sul “Pupone” commenta: “Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore (ride, ndr). Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.

Caucci e Bocchi non si sarebbero lasciati in buoni rapporti: “Per me è stato molto doloroso separarmi e vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola”. Una guerra per la separazione.

Caucci afferma di non aver mai nutrito dubbi su Totti e che non ha idea di cosa possa essere successo. “Doveva essere più attenta”, dice parlando della ex moglie. “Che vuole dire?”, chiede la giornalista. “Che se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”.