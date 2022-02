Ilary Blasi e Francesco Totti, un amico della coppia: “Ecco perché non hanno smentito la crisi”

Ilary Blasi e Francesco Totti: “Ecco perché non hanno smentito la crisi”

Un amico di Ilary Blasi e Francesco Totti svela perché la coppia non ha ancora smentito i rumors che li vogliono in crisi se non addirittura in procinto di lasciarsi.

Da quando Dagospia ha lanciato la bomba della presunta separazione tra i due, diversi retroscena si sono rincorsi senza mai essere stati smentiti dai diretti interessati.

Causa della rottura sarebbe stato un flirt della showgirl con un collega della tv con l’ex capitano della Roma che, dal canto suo, si sarebbe innamorato di un’altra donna, individuata in Noemi Bocchi (qui il suo profilo).

Nonostante il continuo rincorrersi di voci e indiscrezioni, Ilary Blasi e Francesco Totti non parlano e, di conseguenza, non confermano né smentiscono la notizia.

L’unico indizio social arrivato in giornata è stata la linguaccia della presentatrice, sulla quale sono state ipotizzate diverse interpretazioni.

A commentare le vicende di casa Totti ci ha pensato un amico della coppia che, in forma anonima, ha dichiarato al Corriere della Sera che in realtà non vi sarebbe nulla di vero sulla fine del loro matrimonio.

Ilary Blasi, secondo quanto riferito, si sarebbe fatta addirittura una grossa risata leggendo le indiscrezioni sul loro conto. I due, quindi, avrebbero deciso di non commentare il gossip nei loro confronti perché “Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova”. Sarà vero?