Francesco Totti non ci sta e dopo le voci sulla crisi del suo matrimonio con Ilary Blasi, che hanno tenuto banco online e in tv per 24 ore, rompe il silenzio. “Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e sulla mia famiglia”, dice l’ex numero 10 della Roma nelle sue storie Instagrm. “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che le scrivete, di fare attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”, conclude. Nel pomeriggio era circolata l’ennesima indiscrezione sulla crisi con Blasi, che lo vedeva legato a una nuova donna, Noemi Bocchi.