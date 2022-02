Totti, Ilary e Noemi, parla l’amico che li ha presentati: “Vi dico come stanno le cose”

Il gossip del 2022 è sicuramente quello su Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Da giorni non si fa altro che parlare della crisi di coppia e della presunta nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma. Tutto nonostante la smentita dei diretti interessati. A cercare di fare ancora più chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Alessandro “Alex” Nuccitelli, ex marito di Antonella Mosetti, tronista di Uomini e Donne e body builder nonché prossimo partecipante dell’Isola dei Famosi che sarà condotta proprio dalla Blasi. Ma non solo: Alex è un amico storico di Francesco Totti sin dai tempi del fidanzamento dell’ex capitano romanista con la Blasi. Anzi secondo più di una persona fu proprio lui a presentarli. Quasi uno di famiglia che conosce anche Noemi Bocchi… “Certo che conosco entrambi, non c’è nulla di strano – le parole di Nuccitelli riportate da Leggo -. Io non li ho presentati come ho letto oggi da qualche parte e sono sicuro che non hanno alcuna relazione. Mi sembra folle quanto letto questi giorni soprattutto nei confronti delle famiglie e dei figli dei due”. Poi ha concluso: “Non so dei problemi di Francesco e Ilary, probabilmente non hanno più il rapporto di un tempo ma si vogliono un gran bene. Ne hanno passate tante e alla fine resteranno insieme vedrete”.