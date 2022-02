Prima il video postato sui social, poi la cena insieme. Francesco Totti e Ilary Blasi nella serata di ieri hanno provato a mettere a tacere le voci, sempre più insistenti, su una possibile rottura della loro relazione dopo 17 anni di matrimonio. I giornalisti si sono appostati davanti al ristorante nel quale la famiglia Totti stava cenando e, all’uscita, hanno provato a carpire qualcosa in più. Alla richiesta di baciarsi, per mettere completamente a tacere le indiscrezioni su una presunta crisi, l’ex capitano della Roma ha riposto ironicamente: “Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. E ancora: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”.

Niente bacio tra Francesco e Ilary, dunque, e così c’è chi ha subito pensato che quelle voci non dovessero essere tanto infondate. In ogni caso, in una serie di Instagram Stories, l’ex calciatore aveva bollato come fake news le indiscrezioni riguardo alla loro coppia: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: di fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

