Fedez e il giallo del post cancellato: ennesima frecciata a Chiara Ferragni?

È giallo su una stories Instagram che Fedez ha cancellato e che, secondo molti utenti sui social, era indirizzata all’ex moglie Chiara Ferragni.

Il cantante, che si trova attualmente ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna, da stamattina, oltre a rivelare le sue condizioni di salute a ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale, ha lanciato una serie di frecciatine sui social, alcune della quali sono state successivamente cancellate.

Tra queste c’era la seguente frase: “È proprio in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

E ancora: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto degli amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”.

Anche quest’ultima frase è stata successivamente cancellata, creando un vero e proprio giallo. A chi era riferita? All’ex moglie Chiara Ferragni? La storia, così come le altre, sono state tuttavia salvate da alcuni utenti che l’hanno poi fatta circolare sui social.

Tra le stories Instagram ancora visibili sul profilo di Fedez, invece, è rimasta la strofa della canzone che Fedez afferma di avere scritto prima del malore che per molti è indirizzata proprio a Chiara Ferragni.

Strofa che recita così: “Sbagli se pensi non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato”.