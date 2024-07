Fedez dal letto di ospedale lancia frecciate e litiga con un follower

Dopo aver rivelato di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia interna, Fedez ha lanciato una serie di frecciate sui social e litigato con un follower.

Il cantante, infatti, ha dapprima informato i suoi fan delle sue condizioni di salute, pubblicando una foto che lo ritrae su un letto di ospedale mentre con la mano fa il segno della vittoria, poi un messaggio di ringraziamento nei confronti dei medici e degli infermieri del Policlinico di Milano dove è ricoverato.

Poi ha pubblicato le strofe di una canzone, che ha affermato di aver scritto poco prima del malore, che a molti è sembrato un vero e proprio messaggio indirizzato all’ex moglie Chiara Ferragni.

“Pensare che l’ho scritta ieri notte” afferma Fedez a proposito del testo che recita così: “Sbagli se pensi non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato”.

L’artista, successivamente, in un’altra storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha scritto: “È proprio in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Anche in questo caso molti hanno interpretato il messaggio come una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex moglie.

Fedez, poi, ha iniziato a litigare con un follower, Amedeo Venza, che aveva scritto: “Tutte le volte a farsi le foto come se fossero in terapia intensiva. Gli farei vedere la gente in ospedale che lotta per davvero. Va bene farlo una volta, ma due, tre, quattro, e cinque poi diventate ridicoli più di quanto già lo siete”.

Parole alle quali Fede ha replicato scrivendo: “E puntualmente arrivano i ratti come questo soggetto il cui lavoro credo sia di commentare e giudicare la vita altrui. Non mi stupisce più nulla ormai”.

Successivamente il cantante ha aggiunto: “Ti mando le foto dell’emorragia interna o vuoi anche le foto della mia me**a piena di sangue così magari riesci a dare un senso alla tua esistenza? Tanto oggi non ho molto da fare”.