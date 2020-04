Coronavirus, la quarantena che riunisce gli “ex”

La quarantena imposta dal Coronavirus a volte divide e a volte riunisce. E’ il caso nostrano della coppia vip composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante, due ex tornati insieme dopo una lunga separazione con tanto di relazioni con altre persone nel mezzo. Dopo il grande successo in libreria di “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, l’influencer è infatti tornata insieme proprio con il suo ex Andrea Damante e stanno trascorrendo insieme la quarantena nella casa di famiglia di lei a Pomezia.

La quarantena non ha riunito solo in Italia alcuni celebri ex, è successo anche negli States dove la famosissima coppia Bruce Willis e Demi Moore ha deciso di vivere in isolamento sotto lo stesso tetto insieme alle tre figlie: Rumer Glenn (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). E la compagna di lui approva.

I due celebri attori divorziati da oltre 20 anni dopo 13 anni di matrimonio sono tornati a convivere. A rivelarlo è stata la loro figlia 26enne, Tallulah, con una foto su Instagram nella quale la coppia di ex si mostra sorridente nel salotto di casa indossando pigiami abbinati a righe bianche e verdi. Nella foto ci sono anche la figlia Scout e il compagno regista Dillon Buss.

Demi Moore e Bruce Willis sono rimasti amici. Sia lei che lui hanno partecipato alle nuove nozze l’uno dell’altra: Demi Moore con Ashton Kutcher nel 2005 (nel 2013 hanno divorziato) e Bruce Willis con Emma Heming nel 2009.

