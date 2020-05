Emily Ratajkowski: la confessione

La modella e attrice di Gone Girl Emily Ratajkowski ha discusso in un’intervista sulla rivista GQ della sua celebre immagine sexy, svelando di considerarla come una merce per guadagnare e “fare soldi” più che una rappresentazione di se stessa. La 28enne americana apparirà sulla copertina del numero di giugno di GQ, incentrato sulla cultura del ventunesimo secolo prima, dopo e durante la pandemia di Coronavirus, con sei figure iconiche che appariranno su cinque copertine separate. Lei è una dei protagonisti di questa serie. Oltre a discutere della sua immagine, dei suoi eroi e dell’attrice Demi Moore, Emily, nel numero di giugno ha anche posato per immagini straordinarie scattate dal marito Sebastian Bear-McClard.

Ratajkowski, nel corso dell’intervista, ha confessato ai lettori di sbagliarsi sul suo conto e sul senso della sua immagine sexy: “Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente. Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po’ di stabilità: inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola. Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po’ ‘famosa’” ha confessato l’attrice di Gone Girl.

