Emily Ratajkowski senza costume alle Maldive: la foto da 2 milioni di like che aggira la censura

Emily Ratajkowski la foto alle Maldive su Instagram

Come ogni influencer che si rispetti Emily Ratajkowski è stata invitata alle Maldive per sponsorizzare uno dei resort esclusivi dei piccolissimi atolli. L’ultima foto senza costume che ha postato la modella su Instagram ha raggiunto quasi 2 milioni di like nel giro di poche ore.

L’immagine di Emily Ratajkowski senza veli aggira la censura del web. La 28enne ha pubblicato tre fotogrammi in cui, grazie al gioco dei contrasti di luce e ombra, si intravede la sensualissima sagoma del suo corpo perfetto.

La struttura che ospita Emily Ratajkowski alle Maldive è l’esclusivo resort Waldorf Astoria Maldives è situato nell’Atollo di Malé Sud e si estende su 3 isole circondate da una laguna. Questo lussuoso albergo delle Maldive ospita 11 punti ristoro esclusivi, tra cui il cinese, il Medio Oriente e un ristorante sugli alberi.

