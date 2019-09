Emily Ratajkowski troppo magra nell’ultima foto Instagram, i fan si preoccupano del peso: “Ma mangi?”

L’ultima foto che Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram preoccupa i fan. Sono molte le domande che gli utenti si fanno sulla sua dieta, il suo peso, l’altezza e lo sport che pratica per avere quel fisico. Ma sono tanti gli utenti che negli ultimi commenti sembrano in apprensione per la modella e per la sua magrezza giudicata eccessiva.

Il peso di Emily Ratajkowski, secondo quanto riporta Google, al momento è 52 kg, l’altezza 170 cm, le misure 88-61-86. La silhouette della modella nella ultima foto Instagram a passeggio con il cane al parco però non è più quella sinuosa a cui i fan erano abituati.

Nell’immagine Emily Ratajkowski indossa un jeans a vita alta con una cintura e un top che lascia scoperta la pancia. Il fisico troppo asciutto della modella preoccupa i fan.

“Troppo magra”, “Sei sempre più magra”, “Emily per piacere mangia di più” sono solo alcuni dei commenti negativi che la modella ha raccolto sul proprio profilo social. E ancora: “Sembri uno scheletro”, “Mangia qualcosa”, “Ma controlli il tuo peso?”.

Emily Ratajkowski, classe 1991, è nata a Londra, ma è cresciuta in California, il padre è di origini polacche e irlandesi, la madre americana. Si è sposata in segreto con Sebastian Bear-Mcclard il 23 febbraio 2018.

Sebastian Bear McClard, nato il 27 marzo 1987 è un attore e produttore americano. Il marito trentaduenne della modella Emily Ratajkowski ha prodotto, nel 2017, il film “Good Time“, che vanta come protagonista l’attore Robert Pattinson, famoso per l’interpretazione del vampiro di Twilight.

