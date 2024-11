Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: “La famiglia di lui non approva”

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera sono usciti allo scoperto anche se non ancora pubblicamente, cosa che però potrebbe avvenire al più presto.

Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia, che ripercorre anche la storia della relazione tra i due, fotografati mentre si scambiavano un bacio durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano.

In una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, infatti, il giornalista scrive: “L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lanciato da me con sicurezza e senza possibilità di essere smentito, non è un colpo fulmine a ciel sereno o una storia di due settimane, come diversi settimanali, quotidiani o siti, hanno scritto. È piuttosto una storia travagliata, nata esattamente quest’estate”.

“Questa estate, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Fedez e aver dato mandato agli avvocati per la separazione , la Ferragni ricostruiva la sua vita amorosa con un’altra persona, poi però …beh andiamo con ordine. Chiara conosce Silvio Campara. Succede a Forte dei Marmi. Succede il colpo di fulmine. Uno di quelli che ti spaccano il cuore in due quando ti sfiora”.

Il racconto di Gabriele Parpiglia continua: “Ma Campara non è Fedez e quando si accorge dell’attenzione mediatica, sceglie quella che è sempre stata la sua forza: il basso profilo. Stoppa le vacanze insieme (il viaggio in Perù, appunto, con biglietti fatti e tutto “on” per partire, ndr ) e prende tempo. Chiara va in Corsica e in Sardegna. In quella vacanza con le sorelle incontra nuovamente l’amico Giovanni Tronchetti Provera (per caso?). Figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia che ha fondato l’omonima azienda”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

“Giovanni, ha tre figli con Nicole Moellhausen, milanese di origine tedesche (in questi giorni in vacanza proprio a. New York mentre Giovanni è uscito allo scoperto con Chiara, ndr), bellissima donna e anch’essa attiva nell’imprenditoria. E i figli di Provera vanno nella stessa scuola dei bimbi della Ferragni – scrive ancora il giornalista – È lì che avviene il primo incontro tra i due. Qualche chiacchiera, poi consigli e scambi di idee sul difficile momento di entrambi (anche Provera viveva un momento di forte crisi con la moglie, n.d.r.) fino a quando i due si scambiano i numeri di telefono senza perdersi mai di “vista”, anche quando è apparso Campara. E queste parole non possono essere smentite”.

Secondo Parpiglia la scintilla tra i due scocca la scorsa estate quando “Silvio stoppa il viaggio, Chiara rivede Giovannino junior e da quel momento i due non si perdono più di vista”.

“Le foto che abbiamo visto sul lago di Como e lanciate da Chi che li ha definiti amici speciali, le foto riprese da Vanity che ha definito i loro baci ‘abbracci’ (ma come si fa), non sono altro che il lavoro di una stampa che non ha più voglia di approfondire le notizie e si ferma alla superficie di ciò che gli stessi personaggi vogliono far credere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Tutto rose e fiori quindi? Non proprio perché la famiglia di lui, secondo quanto rivela Parpiglia, non approverebbe la relazione tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni.

“Giovannino riaccende l’entusiasmo, ma l’entusiasmo lo perde la famiglia di Tronchetti junior che, secondo le nostre fonti, non ha amato questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti.Per questo succede un fatto strano: dopo un Halloween di coccole, lei va a Roma, ma senza di lui. Roma, luogo caro a Chiara.Le nostre fonti affermano che questo amore non sarebbe ben visto in casa Tronchetti anche se c’è chi invece prospetta l’uscita pubblica il 12 novembre in occasione dell’evento Pirelli; ma se dovesse saltare anche per scelta di una famiglia troppo esposta che ha fatto del rigore un marchio di fabbrica, per Chiara sarebbe un altro duro colpo”.

“Intanto a Fedez come abbiano scritto torna a batter il cuore, lei lavora nel mondo della moda con la sorella (hanno un marchio di discreto successo e frequenta il gruppo di Gilda Ambrosio ieri tra le migliori amiche della Ferragni, ndr), nata a Napoli, bombastica a sto punto da raccogliere sempre i like di Stefano De Martino; lei con casa a New York e Milano di proprietà e il rapper è pronto, a breve, a uscire anche lui allo scoperto dopo lo scandalo che lo vede coinvolto con il caos ultras“.