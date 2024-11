Chiara Ferragni e Tronchetti Provera escono allo scoperto: primo Halloween insieme per la coppia

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera escono allo scoperto

Primo Halloween insieme per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera: i due sono stati fotografati insieme e abbracciati nel corso di una festa a Milano.

A pubblicare in esclusiva l’immagine è il giornalista Gabriele Parpiglia che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’indiscrezione sulla presunta relazione tra i due.

“Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore ‘intricata’ che con calma svelerò… quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera (figlio di Marco,ndr). Ecco il primo Halloween insieme per la coppia. Attenzione prima uscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie” scrive il giornalista.

Nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva fotografato i due insieme a pranzo a Villa d’Este, sul lago di Como. “Chiara e Giovanni sono arrivati per pranzo da soli, sulla stessa automobile. Sono rimasti parecchio, fino alle 17-17 e 30, seduti in terrazza – aveva scritto il magazine – Intorno a loro c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano. Alla fine si sono persino scattati un selfie: Chiara era seduta e Giovanni si è avvicinato. Poi lei si è girata e i loro volti si sono incrociati in quello che sembra un bacio. Poi, sempre insieme, sono tornati a Milano, dove la sera ci sarebbe stata una cena per il compleanno della mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo”.

A parlare di un avvistamento a cena, insieme alla mamma dell’influencer e alle sue sorelle, era stato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia che aveva scritto sui suoi social: “Avvistati al ristorante La Briciola a Milano Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma) in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli”.