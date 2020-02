Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, quella di Renée Zellweger e Bradley Cooper, potrebbe tornare. Dopo 10 anni dalla loro relazione la star di Bridget Jones e l’attore di A star is born sembrano essersi riavvicinati.

I due sono stati fotografati mentre chiacchieravano amichevolmente durante la notte degli Oscar. Renée Zellweger, premiata come miglior attrice protagonista per la suo interpretazione di Judy Garland, nel film Judy, era la star della serata. Una volta scesa dal palco, Bradley Cooper è stato il primo ad avvicinarla. Si è complimentato con lei e le ha detto che era rimasto talmente meravigliato della sua interpretazione in Judy che ha visto il film ben due volte.

Bradley Cooper e Renée Zellweger si sono incontrati nel 2009 sul set di Case 39 e hanno avuto una relazione di due anni. Hanno anche vissuto insieme per alcuni mesi prima di separasi nel marzo 2011. Secondo le indiscrezioni, Renée Zellweger era molto agitata per l’incontro con l’ex fidanzato, che in questi anni avrebbe incontrato sporadicamente.

Secondo una fonte vicina all’attrice i due sarebbero poi usciti insieme dal Dolby Theatre di Los Angeles per andare a casa di Bradley dove avrebbero chiacchierato tutta la notte fino alle 4 del mattino. Al momento, né Renée Zellweger né Bradley Cooper hanno confermato o smentito l’avvicinamento.

Non è la prima volta che il bel Bradley fa parlare di se agli Oscar. Anche l’anno scorso era stato al centro dei gossip quando la sua performance assieme alla cantante e co-protagonista Lady Gaga aveva scatenato i fan. Si vociferava su una relazione alle spalle della compagna e modella Irina Shayk. Bradley Cooper e Irina Shayk si sono separati dopo quattro anni di relazione lo scorso anno, ma pare che Gaga non sia il motivo.

In molti sperano che questa volta invece le voci siano vere. D’altronde Venditti cantava che “certi amori fanno giri immensi e poi ritornano” e per Bradley Cooper e Renée Zellweger potrebbe essere vero.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti “Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in vacanza in Messico”: le nuove indiscrezioni sulla coppia Ilary Blasi si traveste da Achille Lauro, si spoglia e canta “me ne frego” | VIDEO Elettra Lamborghini non vota Lega: lo rivela lei stessa in un tweet

Lady Gaga, la verità sulla relazione con Bradley Cooper: “Vi abbiamo fregati tutti”

Brad Pitt e Jennifer Aniston ormai sono tornati insieme: le confessioni degli amici