“Brad Pitt ha una nuova fidanzata”: ecco chi è Nicole Poturalski

Spunta un’altra presunta fidanzata nella vita di Brad Pitt. Smontato il ritorno di fiamma con Jennifer Aniston dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, ecco che l’attore di C’era una volta a Hollywood torna a far parlare di sé con una nuova fidanzata al suo fianco. I due sono stati avvistati insieme in Francia. La presunta fidanzata altri non è che Nicole Putaralski, modella tedesca di 27 anni che avrebbe atteso il bell’attore americano all’aeroporto di Parigi per poi volare insieme, a bordo di un jet privato, nel sud della Francia a godersi una vacanza insieme. Questo è quanto conferma una fonte vicina alla coppia. La destinazione della loro vacanza? Potrebbe essere il castello di Miraval, acquistato nel 2011 e dove nell’estate 2014 Pitt sposò Angelina? Situato nel villaggio di Correns, la tenuta dispone di 35 stanze.

Nicole, modella 27enne, ha immediatamente colpito i fan dell’attore per la particolare somiglianza con Angelina Jolie (c’è chi invece vede una forte somiglianza con Irina Shayk, l’ex di Bradley Cooper). Ha posato per le copertine di diverse riviste di moda (da Cosmopolitan a Elle), lavora tra Los Angeles e Berlino (dove risiede) e parla 5 lingue. Nicole è mamma del piccolo Emil e ha origini polacche.

Da ragazzina sognava di diventare una biologa marina e invece, a 13 anni, durante un viaggio a Disneyland Paris con la famiglia è stata adocchiata da un talent scout che l’ha portata verso le prime passerelle e copertine. Secondo i tabloid americani, la storia tra Pitt e la Poturalski sarebbe recentissima, di appena qualche mese.

