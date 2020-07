Brad Pitt avvistato per la prima volta dopo il divorzio a casa di Angelina Jolie

Brad Pitt avvistato per la prima volta a casa di Angelina Jolie dopo il divorzio

Sono passati anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno infranto il cuore dei loro fan annunciando il divorzio. E, a distanza di anni, l’attore hollywoodiano è stato avvistato per la prima volta a casa della Jolie. Che i due abbiano finalmente fatto pace? Il divorzio è stato sicuramente brusco per entrambi: dopo tanti anni d’amore, vissuto anche davanti alle telecamere, i due attori hanno preferito lasciarsi per amore dei figli (questa è la spiegazione ufficiale data da Angelina) e, seppur in principio il rapporto tra i due fosse piuttosto rancoroso, ad oggi pare che il peggio sia passato. Dopo il divorzio, ricorderete tutti che la Jolie aveva impedito all’ex marito d’incontrare i figli (si vociferava che avesse problemi d’alcool). Con il tempo, il rapporto tra gli ex coniugi sembra essere migliorato, al punto che Brad Pitt è stato avvistato per la prima volta a casa dell’ex moglie, dopo quattro anni. L’attore è stato beccato dai paparazzi mentre lasciava l’abitazione a bordo della sua motocicletta.

Certo è che Brad e Angelina, anche da separati, in realtà vivono vicino. Lei possiede la villa di Los Feliz, che un tempo apparteneva invece a Cecil B DeMille, lui invece ha puntato a una casa eco-sostenibile, a poche centinaia di metri di distanza da quella della Jolie.

A far discutere non è soltanto la notizia della presunta pace in sé, ma anche l’abbigliamento dell’attore in moto: oltre a indossare un golfino verde chiaro e dei jeans arrotolati, l’attore sfoggiava dei guanti bianchi alle mani, un dettaglio che ha colpito il popolo del web, che adesso si chiede: perché? Che significato hanno? Pura scelta di stile o c’è dell’altro?

