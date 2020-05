Jennifer Aniston indossa ancora l’anello che le regalò Brad Pitt

L’unione tra Jennifer Aniston e Brad Pitt ha fatto sognare e continua a far sognare milioni di fan. Nonostante il loro matrimonio sia finito 15 anni fa, ogni occasione mondana in cui poterli rivedere insieme riaccende la speranza che tra i due possa ritornare la passione. E così questa volta a far battere il cuore è l’incontro avvenuto ai Sag Awards.

Secondo alcuni quotidiani americani, tra cui il sito di gossip The Cheat Sheet, l’anello di fidanzamento indossato dall’attrice alla serata dei Sag Awards durante la quale i due si sono incontrati nel backstage, sarebbe un segnale inequivocabile. La 51enne attrice ha infatti conservato il gioiello da 500mila dollari che Brad le aveva regalato quando si sono fidanzati nel 1999. Non è dato sapere se l’ex coniuge abbia notato il grande diamante al dito della star di Friends, mostrato dalle decine di scatti comparsi sul web ma riconosciuto solo adesso da alcuni fan dalle memoria fotografica e dall’occhio allenato.

Era il 1999, Brad Pitt le propose di sposarlo con un anello tempestato di diamanti firmato Silvia Damiani. L’anello per la Aniston fu scelto con cura, disegnato sulle direttive dello stesso attore, che si ispirò all’epoca a un paio di orecchini regalati alla sua amata. Il matrimonio durò 5 anni, finito nel 2005 quando sul set di “Mr and Mrs Smith” Pitt conobbe Angelina Jolie.

Sono trascorsi 15 anni dalla fine ufficiale del matrimonio, ma la star di Hollywood non se ne è ancora separata. I “perché” si rincorrono sui siti di gossip americani, convinti ci sia ancora un forte legame a tenerli uniti e a motivare la presenza di quell’anello al suo dito. E forse non è stato un caso che lei abbia deciso di indossarlo nel giorno in cui sapeva che avrebbe rincontrato l’ex marito. Coincidenza vuole che quando la Aniston si fidanzò con il suo secondo marito, l’attore Justin Theroux, questi avrebbe acquistato un altro anello dal valore di mezzo milioni di dollari.

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme, la reazione piccata di Angelina Jolie

Potrebbero interessarti Com’è cambiata la classifica degli influencer più seguiti durante il lockdown Charles Leclerc è il nuovo testimonial di Giorgio Armani Emily Ratajkowski sta scrivendo un libro: parla di femminismo e dell’immagine di sé