Angelina Jolie: “Ecco perché ho deciso di divorziare da Brad Pitt”

Angelina Jolie spiega perché ha chiesto il divorzio da Brad Pitt

I Brangelina non sono più una realtà, ormai da tempo. Eppure Angelina Jolie ha voluto confessare il vero motivo che l’ha spinta a prendere le distanze da Brad Pitt. In un’intervista a Vogue, l’attrice ha spiegato di aver chiesto il divorzio per il benessere dei loro sei figli. “È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”.

Prima di sposarsi, i Brangelina sono stati insieme per dieci anni. Le (tanto attese) nozze sono arrivate nel 2014, ma il divorzio invece è piombato nella loro vita nel settembre 2016. Pare che, quell’anno, Brad avesse avuto una discussione accesa con Maddox, a bordo di uno jet privato diretto a Los Angeles, e quell’episodio ha convinto Angelina a chiedere il divorzio. Poco dopo, all’attrice è stata concessa la custodia fisica di tutti e sei i bambini. Tanti erano i gossip che ruotavano attorno a questa separazione: le voci in quel di Hollywood parlavano in particolare dell’abuso di alcolici (per quanto riguarda Brad Pitt) o della sua propensione ad avere relazioni extraconiugali; ancora oggi il gossip non si è affievolito. Né Angelina né Brad hanno parlato pubblicamente di altre relazioni. Dopo la sentenza in tribunale, Angelina si è lanciata in attività di volontariato, ma ha spiegato di non apprezzare particolarmente la vita da single. “Non mi piace. Non volevo questo, è difficile e non cercavo queste complicazioni. A volte sembra che riesca a superarlo, ma in realtà certe volte cerco soltanto di arrivare alla fine della giornata.”

Angelina Jolie, mamma di sei figli “giovani molto coraggiosi e forti”

Angelina ama tantissimo i suoi ragazzi: i primi sono arrivati con l’adozione: Maddox, che oggi ha 18 anni, Pax di 16 e Zahara di 15. Poi è arrivata Shiloh, che oggi ha scelto di essere John (12 anni) e il parto gemellare ha portato al mondo Knox e Vivienne, che oggi hanno undici anni. L’attrice definisce i suoi figli “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”. La parola adozione in casa sua è una parola positiva. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”, ha dichiarato la Jolie.

