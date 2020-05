Angelina Jolie lancia una frecciatina a Brad Pitt sulla presunta relazione con Jennifer Aniston

Angelina Jolie, Brad Pitt e Jennifer Aniston

Angelina Jolie avrebbe lanciato una frecciatina al suo ex marito Brad Pitt chiedendo onestà sulla presunta relazione tra l’attore e la sua prima moglie Jennifer Aniston. I recenti rumors, infatti, darebbero per certo un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Alcuni ipotizzano anche che i due stiano trascorrendo la quarantena insieme. E Angelina Jolie? L’ultima moglie di Brad Pitt è invece in isolamento insieme ai suoi sei figli, ed è proprio raccontando le sue giornate in quarantena impegnata con le lezioni a distanza dei ragazzi per via delle scuole chiuse che avrebbe lanciato un messaggio all’ex marito.

Nel mezzo di un’intervista che Angelina Jolie stava tenendo con Hello Magazine, l’attrice – a detta di alcuni – ha lanciato un implicito appunto al suo ex: “È bello scoprire che i tuoi figli non ti vogliono perfetta. Ti vogliono solo onesta. E da lì sei tu genitore che devi fare del tuo meglio”, ha dichiarato Angelina Jolie.

L’attrice non ha pronunciato il nome Brad Pitt, ma secondo molti la frase dell’attrice era rivolta a lui. I rumors sostengono che l’attrice avrebbe voluto mandare un messaggio implicito a Brad Pitt chiedendo di essere onesto nei confronti di lei e dei loro sei figli riguardo la sua presunta relazione con Jennifer Aniston.

