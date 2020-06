Meghan Markle “corteggia” Brad Pitt e Jennifer Aniston si infuria

Meghan Markle è pronta a tornare al cinema. Avevamo avuto un assaggio con il documentario della Disney (Elephant), dove l’attrice si è cimentata semplicemente nel ruolo di voce narrante, ma pare che l’ex Duchessa di Sussex sia pronta a tornare in azione e avrebbe puntato a Brad Pitt. Secondo quanto riportato dal magazine australiano New Idea, per rilanciare la sua immagine d’attrice, la Markle vorrebbe apparire sul grande schermo al fianco del caro Brad, reduce dal divorzio con Angelina Jolie e che, si vocifera, abbia ritrovato l’intesa con Jennifer Aniston (ex moglie).

Pare che l’ex duchessa di Sussex abbia chiesto all’amico George Clooney di organizzare una cena con Pitt, in modo da lanciare l’amo e sperare che abbocchi. Una fonte vicina a New idea ha spifferato: “Quando Meghan si mette in testa una cosa, fa di tutto pur di realizzarla”. Ma cosa ne penserà Jennifer Aniston dei progetti ambiziosi di Meghan? “Jennifer è amica di molte attrici che hanno fatto dura gavetta per arrivare dove sono adesso e non accetta che la Markle possa lavorare in una grande produzione solo perché è la moglie di Harry”, ha spiegato la fonte di New Idea. “E ha detto a Brad in modo chiaro e conciso che non è favorevole alla proposta di Meghan”.

Sembrerebbe, dunque, che la Aniston non veda di buon occhio l’ex duchessa di Sussex, trasferitasi in pianta stabile a Los Angeles dopo la parentesi britannica (e quella brevissima in Canada). Quello di Meghan in realtà è più un sogno nel cassetto, che conserva da un po’: oltre a voler rilanciare la sua immagine d’attrice, la Markle vorrebbe realizzare il desiderio di lavorare al fianco di Brad Pitt, un sogno nato ancor prima di conoscere – e poi sposare – Harry. All’epoca, infatti, Meghan Markle aveva ammesso di voler sì lavorare al suo fianco, ma che non le sarebbe dispiaciuto convolare poi a nozze con l’attore più gettonato di Hollywood. Un dettaglio che non sembra essere passato inosservato neanche a distanza di tempo. Si vocifera che, dopo il divorzio con Angelina Jolie, Brad si sia riavvicinato alla Aniston e, per questo, l’attrice abbia accusato un pizzico di gelosia davanti alla richiesta di Meghan.

Ma, gelosia a parte, Brad Pitt sarà in grado di rifiutare queste avance professionali?

