Jennifer Aniston parla del matrimonio con Brad Pitt

Per anni Jennifer Aniston e Brad Pitt sono sembrati il sinonimo della coppia perfetta, felice e innamorata. E invece non era affatto così. La protagonista di Friends, ospite di Oprah Winfrey, ha spiegato quello che è stato realmente il suo rapporto con il bell’attore di Hollywood. Una relazione durata dal 2000 al 2005, e che non è stata esattamente una favola, come per anni i media hanno raccontato.

“Qualunque pensiero sul fatto che io e Brad fossimo una “Golden Couple” è lontanissimo dalla realtà di quello che era il nostro matrimonio”, ha svelato Jennifer Aniston. “Sei un essere umano che sta vivendo un’esperienza umana e non c’è niente di diverso se non che sei esposto al mondo come persona pubblica”, – ha spiegato nel corso dell’intervista con la Winfrey –, “la tua vita personale, i tuoi sentimenti personali, il tuo cuore, il tuo successo, il tuo dolore, il tuo tutto, sono gli stessi di chiunque altro”.

Jennifer Aniston ha comunque spiegato che i due hanno cercato di tenere in piedi il matrimonio, ma ormai non c’era più nulla da fare: “Abbiamo provato disperatamente a vivere le aspettative di quello che veniva raccontato, quella vita perfetta che veniva dipinta”. Insomma, chi sperava in un clamoroso ritorno di fiamma tra i due dovrà probabilmente ricredersi.

