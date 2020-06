“Faccio sesso due volte a settimana”: l’intervista senza limiti tra Belen e suo padre

Piccante intervista di Belen al padre. In una storia su Instagram – pubblicata su Fanpage – Belen si è lasciata andare ad una serie di domande personali al padre Gustavo. La showgirl argentina ha ripreso il papà mentre stava cucendo un peluche per il piccolo Santiago e le ha chiesto “Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”, senza scomporsi il padre ha risposto: “Due volte la settimana”.

Belen ha esultato prima di continuare con le sue domande al padre: “Quanti anni hai papà?” e l’uomo risponde: “Sessanta e continuo con una voglia che veramente…”. Belen ride, prima di aggiungere: “Questo lo pubblichiamo lo stesso perché noi siamo così”. Il video rappresenta un momento di allegria in un periodo particolarmente difficile per Belen.

Belen Rodriguez ha recentemente rotto con Stefano De Martino e sta trascorrendo questi giorni con il padre e il resto della famiglia. Tra i tanti gossip che si sono rincorsi sui motivi della rottura tra i due ci sarebbe anche quello che vede la famiglia di lei troppo coinvolta nella loro storia.

