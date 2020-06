Belen dopo la rottura con Stefano De Martino ritrova il sorriso con amici e parenti: le foto

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino tiene banco ormai da settimane tra gli appassionati di gossip. A confermare le indiscrezioni era stata direttamente la showgirl argentina con un lungo video pubblicato su Instagram, nel quale aveva parlato apertamente di un periodo difficile. Dal canto suo De Martino aveva chiesto sin dall’inizio rispetto per la privacy sua e del loro figlio, e non aveva quindi voluto commentare le voci sulla rottura della coppia.

Intanto il bel ballerino è a Napoli per registrare le nuove puntate della trasmissione di Rai 2 Made in Sud, mentre Belen è rimasta a Milano insieme al figlio Santiago. In questo periodo complesso, la showgirl ha preferito restare vicina ai suoi affetti più cari, a cominciare dagli amici e da tutti i suoi familiari, in primis il suo amato fratello Jeremias.

A conferma di ciò le immagini pubblicate dal settimanale Chi, in cui la conduttrice argentina è stata paparazzata senza De Martino ma in compagnia di amici e parenti. Il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini fa inoltre sapere che i parenti di Belen e la loro ingombrante presenza non sarebbero tra le cause del nuovo addio con il ballerino.

