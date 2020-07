Usa: donna punta pistola contro mamma e figlia afroamericane | VIDEO

Punta una pistola contro mamma e figlia afroamericane, “colpevoli” di averla urtata fuori da un fast food: protagonista della vicenda, avvenuta negli Usa, una donna, il cui atteggiamento violento è stato immortalato in un video, divenuto virale sui social. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano The Detroit News, l’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 1 luglio, nei pressi di un fast food messicano situato a Orion Township, nella contea di Oakland, nel Michigan. Secondo quanto riferito dall’afroamericana Takelia Hill tutto è iniziato quando la figlia 15enne ha urtato la donna, la quale ha iniziato a dare in escandescenze nonostante le ripetute scuse dell’adolescente.

La donna, come si vede nel video, ha iniziato a urlare a tirato fuori una pistola, puntandola contro la ragazza. Ne è seguita un’accesa discussione con la mamma della 15enne condita anche da insulti reciproci. Solamente pochi giorni fa, un episodio simile si era verificato nel Missouri quando marito e moglie avevano imbracciato le armi, fuori dalla loro abitazione per puntarle contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter, i quali sfilavano tra le vie della città per recarsi presso la casa della sindaca Lyda Krewson per chiederne le dimissioni.

Leggi anche: 1. Alabama, poliziotto pubblica sui social il mirino di un’arma puntato contro un manifestante nero: “Il prossimo è lui” / 2. Usa, 4 ragazzi spruzzano spray sbiancante su una ragazza nera e poi le danno fuoco / 3. Nuovo video sulla morte di George Floyd, la polizia ignora le suppliche dei passanti | VIDEO

Potrebbero interessarti Diamo la cittadinanza italiana agli abitanti di Hong Kong in fuga dal regime cinese Spiegateci perché Di Maio non ha ancora detto una sola parola su Hong Kong Secondo il virologo Piot "la pandemia di Coronavirus è appena iniziata"