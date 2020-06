Marito e moglie imbracciano le armi, escono di casa e le puntano contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter, minacciando di aprire il fuoco. La scena da Far West è avvenuta a Saint Louis, nel Missouri, ed è stata filmata da uno dei manifestanti: il video è diventato in poche ore virale in tutto il mondo.

Il corteo degli attivisti era stava attraversando un ricco quartiere residenziale, diretto verso la casa della sindaca Lyda Krewson per chiederne le dimissioni. Al passaggio dei manifestanti la coppia è uscita dalla propria elegante abitazione: la moglie aveva in mano una pistola e il marito un fucile. Le armi sono state minacciosamente puntate contro gli attivisti.

