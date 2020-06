Nuovo video sulla morte di George Floyd, la polizia ignora le suppliche dei passanti | VIDEO

Nuovo video sulla morte di George Floyd, la polizia ignora le suppliche dei passanti

L’avvocato della famiglia di George Floyd, Ben Crump, ha pubblicato un nuovo video girato il giorno della morte del 46enne afroamericano ucciso durante un fermo di polizia, lo scorso 25 maggio. Il video, girato da un passante, mostra che diverse persone hanno provato a convincere gli agenti a mollare la presa sul collo dell’uomo.

“Lascerai uccidere un uomo di fronte a te?”, chiede uno dei testimoni della scena, rivolgendosi a Tou Thao, uno degli altri agenti ora sotto inchiesta per omicidio. L’agente ha ignorato le richieste dei testimoni di intervenire per aiutare l’afroamericano, morto poco dopo. “Togliti dal suo collo, non si muove!”, dice un altro rivolgendosi a Derek Chauvin.

“Questo video è più inquietante del primo”, ha scritto l’avvocato Ben Crump su Instagram nel post in cui ha pubblicato il video. “Tou Thao fa da guardia a Derek Chauvin che uccide George Floyd mentre i passanti che assistono all’esecuzione chiedono giustizia e cercano di salvare la vita di George”, aggiunge il legale. “I quattro ex agenti vanno condannati per questa atrocità”.

ATTENZIONE: IL VIDEO CONTIENE IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’

