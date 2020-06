Bagnante immobilizza uno squalo per farsi scattare foto

Un bagnante della spiaggia di Cape Henlopen State Park, nel Delaware, in Usa, ha catturato a mani nude uno squalo di 2,5 metri. Il video della scena, diventato virale e trasmesso anche da alcune emittenti televisive, mostra il ragazzo tirar fuori il muso del mammifero dall’acqua, aprirlo e immobilizzarlo per farsi scattare una foto tra le urla di spavento dei passanti. Il gesto del bagnante ha scatenato diverse polemiche sui social, soprattutto da parte gli animalisti: la pesca e la caccia di squali è illegale, e anche se il ragazzo ha poi lasciato andare l’animale non ha dato il buon esempio a chi assisteva alla scena.

