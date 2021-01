La rivoluzione di Biden: subito 17 decreti per cancellare l’era Trump

Il ritorno degli Usa nell’Oms, la sospensione della costruzione del muro anti migranti al confine coll Messico, l’annullamento del “muslim ban”. Queste sono solo alcune delle misure che il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a firmare dopo il giuramento in programma per oggi.

Saranno almeno 17 gli ordini esecutivi di Biden che puntano a ribaltare alcune politiche-simbolo della gestione di Donald Trump e che potrebbero essere firmati già nel primo giorno di presidenza. In una nota dello staff di Biden si legge che il presidente “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per iniziare a far andare avanti il Paese“.

I provvedimenti di Biden

Un ordine esecutivo, nell’ordinamento statunitense, è un provvedimento firmato dal presidente degli Stati Uniti d’America che indirizza le politiche esecutive delle agenzie del governo americano. Gli ordini esecutivi entrano immediatamente in vigore.

Fra i provvedimenti che Biden firmerà poco dopo il giuramento c’è il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico e il ripristino della protezione di alcune riserve naturali.

Inoltre, come aveva annunciato nei mesi scorsi, il presidente eletto disporrà il ritorno degli Usa nell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) dopo l’uscita notificata al Congresso statunitense da Trump lo scorso luglio. Il tycoon aveva annunciato le sue intenzioni sull’uscita a maggio 2020, accusando l’organizzazione Onu di aiutare la Cina a nascondere le origini del nuovo Coronavirus.

Sul fronte della lotta alla pandemia e del contrasto alla crisi economica, Biden disporrà l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli edifici pubblici federali e sui mezzi di trasporto che collegano i 50 Stati Usa. Il presidente eletto prolungherà il blocco degli sfratti per aiutare coloro che hanno perso lavoro e reddito a causa del Covid. Un’altra misura riguarda l’estensione della pausa sui pagamenti e gli interessi dei prestiti studenteschi.

Biden firmerà la sospensione della costruzione del muro anti migranti al confine col Messico, una delle misure su cui Trump ha puntato fortemente per la sua campagna elettorale e dopo la sua elezione nel 2016.

Il presidente eletto ha annunciato anche la cancellazione del “muslim ban”, la controversa sospensione degli ingressi dei cittadini di alcune nazioni a maggioranza musulmana, che in questi anni ha colpito i cittadini di Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria, e Yemen e che Trump aveva introdotto 7 giorni dopo il suo insediamento, nel gennaio 2017.

Biden ordinerà inoltre alle agenzie federali da cui dipende il controllo delle frontiere di agevolare il ricongiungimento dei figli minorenni separati dai genitori durante le retate di migranti clandestini. Intende infine sottoporre al Congresso una riforma dell’immigrazione che aprirà di nuovo a milioni di stranieri senza permesso di soggiorno sul territorio Usa un accesso legale alla cittadinanza.

Nelle scorse settimane, Biden ha annunciato la predisposizione di un imponente pacchetto di misure economiche da 1.900 miliardi di dollari per contrastare le conseguenze economiche della pandemia, ma per questa riforma avrà bisogno dei voti del Congresso.

Biden potrebbe firmare infine, secondo quanto riporta Politico, anche un ordine esecutivo per fermare le esecuzioni federali, ripristinate da Donald Trump dopo una pausa di 17 anni. Sull’argomento, peraltro, nei giorni scorsi i dem hanno presentato una proposta di legge che punta all’abolizione della pena di morte per reati federali.

