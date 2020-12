Biden: “Usa torneranno subito agli accordi di Parigi sul clima”

Gli Usa con la presidenza di Joe Biden torneranno agli accordi di Parigi, subito, appena possibile. È stato lo stesso presidente eletto a parlarne, in una dichiarazione in occasione dei 5 anni dalla firma degli accordi, dai quali Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti. “Gli Stati Uniti – ha detto Biden – torneranno agli accordi di Parigi nel primo giorno della mia presidenza e io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader delle maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla presidenza”.

Il presidente eletto ha anche ricordato come la “leadership Usa sia stata essenziale per negoziare a Parigi e arrivare agli accordi”. Biden ha affermato che “l’amministrazione Biden-Harris aumenterà l’ambizione dei nostri obiettivi interni climatici mettendo il Paese sul cammino per arrivare a zero emissioni non più tardi del 2050”.

“Nel celebrare l’anniversario sono grato ai leader che nel mondo e nel nostro Paese, a tutti i livelli, sono rimasti fermi nell’impegno degli obiettivi assunti cinque anni fa – ha concluso il presidente eletto degli Usa – e sotto l’amministrazione Biden-Harris l’America tornerà a lavorare con i nostri partner nel mondo per assicurare che noi realizziamo quegli obiettivi per il bene delle nostre famiglie e delle generazioni future”.

