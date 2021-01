Joe Biden vuole presentare un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia da Coronavirus e i suoi effetti sull’economia. La somma che Biden spera di ottenere è nell’ordine di grandezza di quella chiesta dai Democratici la scorsa estate, anche se sono poi dovuti scendere a patti con i Repubblicani e quasi dimezzarla per farla approvare dal Congresso a fine 2020.

Dei 1.900 miliardi circa 160 saranno destinati alle vaccinazioni e ai test. Biden si è impegnato per vaccinare 100 milioni di persone in 100 giorni. “L’amministrazione Biden prenderà provvedimenti per garantire che tutte le persone negli Stati Uniti – indipendentemente dal loro status di immigrazione – possano accedere al vaccino gratuitamente”, secondo un riassunto presentato dal team di transizione.

Anche se i Dem controllano ora i due rami del parlamento, sarà difficile far passare un piano così ambizioso, in quanto al Senato i seggi sono 50-50 e i Democratici possono contare solo sul voto di Kamala Harris per averne uno in più dei Repubblicani: basterà una sola defezione per rendere il piano inattuabile.

Biden proporrà 350 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza per i governi statali, locali e territoriali e 170 miliardi di dollari per le scuole e gli istituti di istruzione superiore in modo che possano riaprire in sicurezza. Durante tutta la pandemia, i governi statali e locali hanno lottato per fornire aiuti ai residenti, e poiché non possono prendere in prestito denaro per finanziare le operazioni, potrebbero essere costretti a licenziare migliaia di insegnanti, polizia e vigili del fuoco.

Il piano è stato lodato dai gruppi più progressisti e dalla principale lobby economica della nazione, la Camera di Commercio degli Stati Uniti. “Applaudiamo l’attenzione del presidente eletto sulle vaccinazioni e sui settori economici e le famiglie che continuano a soffrire mentre la pandemia infuria”, ha detto la Camera in un comunicato. Per non ora non ci sono reazioni da parte dei Repubblicani, ma si prevede che faranno presto sentire la propria voce soprattutto sulla parte di piano che include aiuti ai governi statali e locali: questo era diventato un punto critico delle negoziazioni di fine 2020, ed era stato stralciato dal provvedimento approvato a fine anno.

