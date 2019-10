Trump: “Gli Usa si ritirano ufficialmente dagli accordi di Parigi sul clima”

Trump annuncia il ritiro degli Usa dall’Accordi di Parigi sul clima

Gli Stati Uniti si ritireranno definitivamente dall’Accordo sul clima di Parigi. A confermarlo è il presidente Donald Trump con una dichiarazione di ieri, 23 ottobre, pronunciata durante una conferenza sull’energia tenutosi a Pittsburgh, due settimane prima che l’amministrazione potesse avviare formalmente il procedimento.

Trump ha descritto l’accordo come “un cattivo affare” e ha affermato che le sue politiche sui combustibili fossili “hanno reso gli Stati Uniti una superpotenza energetica”.

Il presidente statunitense ha elogiato la produzione di gas naturale e greggio negli Stati Uniti, i suoi sforzi per ripristinare le normative sulle industrie energetiche e l’intenzione della sua amministrazione di ritirasi dall’accordo internazionale sul clima del 2015.

Secondo i termini dell’accordo, Trump può presentare una lettera entro il 4 novembre alle Nazioni Unite per ritirare ufficialmente gli Stati Uniti dal patto globale sul clima. Il ritiro richiede un anno, il che significa che gli Usa lascerebbero l’accordo un giorno dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre 2020.

L’accordo di Parigi sul clima del 2015, ratificato per conto degli Usa da Barack Obama, ha riunito 195 nazioni nella battaglia per combattere i cambiamenti climatici. L’accordo prevede il taglio delle emissioni del 28 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2025 e definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC.

