Proteste in Usa, poliziotto in pensione ucciso in diretta Facebook durante i saccheggi

Aveva 77 anni David Dorn, il poliziotto in pensione morto negli Usa dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone che avevano fatto irruzione in un banco dei pegni, a St. Louis, per saccheggiarlo. Le riprese del furto erano state pubblicate su Facebook, ma sono state subito rimosse. I responsabili non sono stati ancora individuati. Dorn è stato ucciso durante l’ennesimo giorno di disordini dalla morte del 46enne afroamericano George Floyd, avvenuta durante un fermo di polizia a Minneapolis.

David Dorn è stato trovato senza vita di fronte al negozio, il Lee’s Pawn & Jewelry, che sarebbe di proprietà di un amico dell’ex poliziotto. Le immagini del cadavere di Dorn sono state condivise via web e subito dopo rimosse. “È stato ucciso da spregevoli saccheggiatori”, ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Twitter, riferendosi a Dorn. “Onoriamo i nostri agenti di polizia, forse più di prima”.

Le proteste per l’uccisione di George Floyd, morto il 25 maggio dopo che un agente di polizia gli ha premuto il ginocchio sul collo, sono proseguite anche oggi. I manifestanti sono scesi in strada a New York, a Washington e in altre città statunitensi. Intanto, sul tema del razzismo si è aperto lo scontro tra Trump e il futuro candidato democratico per la corsa alla Casa Bianca Joe Biden. Dopo la pandemia di Coronavirus, il caso Floyd e l’aumento della disoccupazione, ora l’ex vice di Obama potrebbe raggiungere il tycoon nei sondaggi, e la vittoria di Trump non appare più scontata.

