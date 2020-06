“Papà ha cambiato il mondo”: il video che commuove della figlia di George Floyd

Ha solo sei anni Gianna Floyd, ma la vita non è stata gentile con lei. Suo papà, George Floyd, è morto soffocato dal ginocchio di un agente di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis, negli Stati Uniti. Un toccante video condiviso su Instagram ritrae la bambina seduta sulle spalle dell’amico di lunga data del padre e ex star dell’NBA, Stephen Jackson. E mentre Jackson la tiene in braccio Gianna alza le braccia al cielo e sorridente dichiara: “Papà ha cambiato il mondo”, daddy changed the world.

La mamma di Gianna, Roxie Washington, ha rivelato che la bambina ancora non conosce tutta la storia riguardo la morte del padre. “Le ho detto che suo padre è morto perché non riusciva a respirare”, ha detto in un’intervista. Gianna forse non saprà tutta la storia su come il suo papà sia stato ucciso, ha solo sei anni d’altronde. Ma ha già capito l’impatto che suo padre ha avuto sull’America e sul mondo.

Leggi anche: 1.La figlia di 6 anni di George Floyd: “Mi manca il mio papà, giocava sempre con me. Da grande voglio diventare medico per aiutare gli altri”/ 2. Gli fanno una domanda su Trump: Trudeau resta 20 secondi in silenzio | VIDEO/ 3. Proteste in Usa, incendiato il ristorante di Joe Bastianich: “Se questo è il prezzo della giustizia lo sopporto”

Potrebbero interessarti Un bambino kenyota di 9 anni inventa una macchina per lavare le mani contro l’epidemia di Coronavirus Myrta Merlino si inginocchia in diretta tv per il Black Lives Matter Poliziotto in pensione ucciso in diretta Facebook durante i saccheggi