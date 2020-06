Parla la figlia di George Floyd | VIDEO

“Mio papà mi manca, giocava sempre con me. Da grande vorrei diventare un medico per aiutare gli altri”. Queste le parole di Gianna, la figlia di sei anni di George Floyd, l’afroamericano morto soffocato dalla polizia Usa, intervistata assieme alla madre su Abc News. “Non sono ancora riuscita a dirle cosa è successo. Le ho solo detto che suo padre è morto perché non poteva respirare”, ha dichiarato la mamma, Roxie Washington.

Leggi anche: 1. George Floyd, Fedez criticato sui social lancia un appello agli artisti: “Prendete posizione anche in Italia” / 2. “Il gigante buono”: chi era l’afroamericano morto soffocato dalla polizia negli Usa / 3. George Floyd, l’autopsia indipendente smentisce quella delle autorità: “Morto per asfissia”

4. Usa, quei poliziotti che si uniscono alle proteste: “Marciamo insieme” | VIDEO 5. George Floyd, il capo della polizia di Houston a Trump: “Se non hai nulla di costruttivo da dire chiudi quella bocca” / 6. Morte Floyd, a Washington lacrimogeni sui manifestanti per aprire la strada a Trump

Potrebbero interessarti Dopo i morti, la Svezia fa autocritica: "Potevamo fare di meglio" India: 14enne si suicida perché non può seguire le lezioni online Trump chiede alla moglie Melania di sorridere alla stampa: la smorfia forzata di lei diventa virale